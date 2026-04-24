A Palazzo Macola la mostra ' Piero Macola Paesaggi di vita'
A Palazzo Macola è aperta la mostra dedicata a Piero Macola, uno dei nomi più significativi del fumetto d’autore contemporaneo. L’esposizione presenta diversi lavori grafici dell’artista, con particolare attenzione ai paesaggi di vita rappresentati attraverso le sue illustrazioni. La rassegna si inserisce nel calendario delle esposizioni primaverili e raccoglie pezzi scelti del suo percorso artistico.
La mostra grafica della primavera è dedicata a uno dei protagonisti più rilevanti del fumetto d’autore contemporaneo: Piero Macola. Palazzo Blu presenta ‘Piero Macola. Paesaggi di vita’, a cura di Giorgio Bacci, aperta al pubblico dal 25 aprile all’8 novembre 2026. La mostra offre al pubblico.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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