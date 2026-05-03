A Macerata, il numero di residenti continua a salire, con l'amministrazione che mira a raggiungere i 42.000 abitanti entro il 2031. L'incremento demografico sta portando a un rinnovato interesse per lo sviluppo urbano e i servizi pubblici. Nuovi residenti stanno contribuendo a modificare il tessuto sociale e il panorama della città. La crescita della popolazione potrebbe influenzare le decisioni sulle tasse e sugli investimenti pubblici futuri.

? Cosa scoprirai Come influenzerà questo aumento di abitanti le tasse dei cittadini?. Quali nuovi residenti stanno cambiando il volto della città?. Cosa prevede il piano per attirare ancora più famiglie?. Come cambieranno i servizi pubblici con più persone in città?.? In Breve Tra 2015 e 2019 la città ha perso oltre 1.600 residenti.. I nuclei familiari sono passati da 18.832 nel 2020 a 19.218 nel 2026.. Il saldo migratorio 2024 ha registrato il livello più alto degli ultimi dieci anni.. Il piano prevede sgravi Tari e agevolazioni per studenti e nuovi residenti.. Macerata punta a superare i 42.000 residenti entro il 2031 con un piano che mette al centro la crescita demografica per rilanciare l’economia del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Macerata: crescono i residenti, Parcaroli punta ai 42.000 entro il 2031

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