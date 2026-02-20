Macerata | Parcaroli tace 3 sfidanti in corsa e centrosinistra

A Macerata, la campagna elettorale si accende dopo che Parcaroli ha scelto di non commentare le sue intenzioni, lasciando spazio a tre candidati in corsa. La decisione del sindaco uscente di non intervenire ha aumentato l’incertezza sul risultato finale. I cittadini sono chiamati alle urne il 24 e 25 maggio, con un eventuale secondo turno previsto per l’8 e 9 giugno. La sfida si gioca su temi locali e sui programmi dei diversi schieramenti. La città aspetta di scoprire chi guiderà il prossimo mandato.

Macerata al voto: incertezza sul futuro e tre sfidanti in attesa di Parcaroli. Macerata si prepara a rinnovare la sua amministrazione comunale con elezioni previste per il 24 e 25 maggio, con un possibile ballottaggio l'8 e 9 giugno. L'incertezza sulla ricandidatura del sindaco uscente, Sandro Parcaroli, tiene con il fiato sospeso il centrodestra, mentre il centrosinistra ha già presentato il proprio candidato, Gianluca Tittarelli. A completare il quadro, due ulteriori contendenti, Giordano Ripa e Marco Sigona, pronti a raccogliere il voto di chi cerca alternative ai partiti tradizionali. L'attesa per la decisione di Parcaroli e le possibili ricadute sulla coalizione.