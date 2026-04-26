A Isernia, due uomini sono stati arrestati dalla polizia dopo aver truffato una donna invalida. Durante l’operazione, si è verificato un inseguimento tra i vicoli della città, conclusosi con il fermo dei sospetti. La polizia ha recuperato i gioielli rubati durante la rapina e ha portato a termine l’arresto. L’intera vicenda si è svolta nelle strade del centro storico, dove si sono concentrati i controlli successivi all’accaduto.

? Cosa sapere Due uomini arrestati a Isernia dopo truffa a donna invalida e inseguimento stradale.. Polizia recupera i gioielli rubati e ferma i sospetti dopo la fuga tra i vicoli.. Due uomini, un quarantaseienne e un ventiduenne provenienti da fuori regione, sono stati arrestati a Isernia dopo aver rubato i gioielli di una donna invalida e aver rischiato di investire un poliziotto e i clienti di un bar durante una fuga rocambolesca avvenuta sabato 25 aprile 2026. Il fermento che ha scosso il centro cittadino è iniziato con una richiesta d’aiuto silenziosa, arrivata pochi istanti prima della manovra azzardata in strada. Una signora della zona, colpita da una quasi totale invalidità, era stata vittima di un raggiratore che utilizzava la tecnica del falso carabiniere per sottrarle i propri monili d’oro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Isernia: rapina a una donna invalida e fuga folle tra i vicoli

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