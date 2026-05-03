Durante la settima puntata del Serale di “Amici di Maria De Filippi” andata in onda sabato 2 maggio su Canale 5, il cantante Riccardo ha avuto un momento di nervosismo. In particolare, si è rivolto alle giudici Anna Pettinelli e Gigi D’Alessio, protestando contro alcune critiche ricevute e chiedendo chiarimenti su possibili commenti negativi. Gigi D’Alessio ha deciso di votarlo, ma la sua scelta non è stata sufficiente per evitare l’eliminazione.

Il cantante Riccardo è sbottato durante il settimo appuntamento con il Serale di “Amici di Maria De Filippi”, andato in onda ieri sabato 2 maggio in prima serata su Canale 5. Al centro del dibattito il guanto di sfida di Anna Pettinelli per il confronto diretto tra Gard e Riccardo sulle note di “ Vivo per lei” di Andrea Bocelli. “Anna Pettinelli non sa di che cosa sta parlando con questo guanto. – ha detto Zerbi – In questa canzone non deve esserci personalità, si è appoggiata alla voce e alla tecnica. Questo guanto favorisce Gard perché è basato sulla voce. Riccardo, invece, ha personalità. Sei una furbacchiona”. Al termine della esibizione, il giudice D’Alessio ha spiegato: “ Non voglio entrare nella tecnica.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ma dove ho urlato? Dice tutte cose negative contro di me”: Riccardo ad Amici 25 sbotta contro Anna Pettinelli e Gigi D’Alessio lo vota (ma non basta)

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