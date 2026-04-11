Gigi D’Alessio contro Anna Pettinelli botta e risposta ad Amici | cosa è successo

Nella puntata del talent show trasmessa sabato 11 aprile, si è verificato un nuovo scambio di battute tra Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli, entrambi protagonisti di un confronto verbale durante la trasmissione. Il dialogo ha coinvolto il giudice e la docente, portando a un acceso scambio di opinioni. La discussione si è svolta nel contesto di un episodio ricorrente tra i due, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici.

(Adnkronos) – Nuova puntata di Amici, nuovo botta e risposta tra Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli. Anche nella puntata del talent show andata in onda stasera, sabato 11 aprile, si è consumato tra il giurato e la professoressa un ennesimo scontro verbale. Il diverbio è nato durante la sfida tra Riccardo e Alex. Dopo un commento pungente di Anna Pettinelli che ha messo in discussione il talento di Riccardo, D’Alessio è intervenuto per difenderlo attaccando duramente la professoressa di canto. Ne è seguito un acceso botta e risposta, al termine del quale il cantautore napoletano ha dichiarato: “Un vincente trova sempre una strada, un perdente sempre una scusa”.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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