Durante la quarta puntata del Serale di Amici 25, si è verificato nuovamente un confronto tra Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli. La discussione ha riguardato Riccardo Stimolo, coinvolto in nuove polemiche sui social. Le due figure si sono scambiate opinioni riguardo alle accuse rivolte al giovane, alimentando una discussione che ha attirato l’attenzione dei telespettatori e dei media online.

Durante la quarta puntata del Serale di Amici 25, si è riacceso il confronto tra Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli. Al centro del dibattito c’è ancora una volta Riccardo Stimolo, allievo che nel corso dell’edizione ha ricevuto giudizi contrastanti. Il nuovo botta e risposta in studio ha attirato l’attenzione del pubblico, dando spazio anche a reazioni sui social e a nuove indiscrezioni sulla rivalità prof-giudice. I seguaci di Opi si scagliano contro Plasma: arriva la forte reazione Amici 25: le critiche di Anna Pettinelli. Anna Pettinelli ha espresso più volte dubbi su Riccardo Stimolo, sottolineando aspetti legati all’interpretazione, alla tecnica vocale e allo stile.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Amici, Gigi D’Alessio contro Anna Pettinelli: polemica su Riccardo Stimolo e nuove accuse sui social

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