M&A 2025 | il mercato globale vola del 20% spinto dall’IA

Nel 2025 il mercato globale delle fusioni e acquisizioni registra un aumento del 20%, con l’intelligenza artificiale come principale motore di questa crescita. Le aziende di diversi settori stanno modificando le proprie strategie per adattarsi alle nuove tecnologie, con alcune regioni italiane che si distinguono per il numero di operazioni di acquisizione industriale. Questi dati mostrano come i modelli di business stiano evolvendo in risposta all’espansione dell’IA.

? Cosa scoprirai Come cambieranno i modelli di business dopo il boom dell'IA?. Quali settori italiani stanno guidando la crescita delle acquisizioni industriali?. Perché le strategie buy-and-build sono diventate fondamentali per il private equity?. Cosa rischiano le aziende che non integrano subito le nuove tecnologie?.? In Breve Mercato italiano in crescita con 518 operazioni nel comparto industrials & services.. Settore engineering & construction registra 106 operazioni nel corso del 2025.. Manufacturing italiano sale a 178 operazioni grazie a investimenti in automazione.. Valore transazioni principali in Italia raggiunge i 7,8 miliardi di dollari.🔗 Leggi su Ameve.eu

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