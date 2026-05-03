Il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Taranto ha annunciato di non essere d’accordo con la nomina di Mancarelli a capo di gabinetto della Provincia di Taranto. La decisione viene definita inopportuna e poco trasparente. La posizione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni specifiche alla base della contestazione.

Tarantini Time Quotidiano Il Gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Taranto esprime una dura presa di posizione contro la nomina di Mancarelli a capo di gabinetto della Provincia di Taranto. Per il M5S si tratterebbe di una scelta “inopportuna” e legata a vecchie logiche politiche e di apparato. “Il Gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Taranto esprime una netta contrarietà alla nomina di Mancarelli, a capo di gabinetto della Provincia di Taranto, che riteniamo inopportuna e rappresentativa dell’ennesima logica di apparato che continua a penalizzare la città”. Nel comunicato il Movimento contesta la mancanza di chiarezza sui criteri adottati per l’incarico.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - M5S Taranto contro la nomina di Mancarelli: “Scelta inopportuna e poco trasparente”

Notizie correlate

Taranto, FdI contesta la nomina di Mancarelli: ‘Scelta offensiva? Cosa scoprirai Perché la gestione passata di Mancarelli in Kyma Ambiente preoccupa FdI? Chi dovrà rispondere ufficialmente sulle modalità di questa...

"Dugara, inopportuna la scelta dei tre periti"Battaglia in tribunale sul conferimento dell’incarico ai periti nominati dal giudice delle indagini preliminari Andrea Rat nell’inchiesta sul polo di...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Movimento 5 Stelle, Laura Sebastio alla guida provinciale di Taranto; M5S Taranto, Laura Sebastio nominata coordinatrice provinciale; Giuseppe Conte in provincia di Taranto per il 1° maggio: previsto un incontro con i lavoratori; Il M5S attacca la scelta di Mancarelli a capo di Gabinetto della Provincia: Taranto merita trasparenza, non apparati.

Firme contro nave rigassificatrice a Taranto, M5s 'governo gira la testa'Taranto è abbandonata, è una città che chiede aiuto e il governo purtroppo gira sempre la faccia dalla parte opposta. Lo ha detto il vicepresidente nazionale del M5s e senatore Mario Turco a Taranto ... ansa.it

Taranto, M5S: ‘Lavorare in sinergia per il bene della città’Al termine dell’incontro tra i parlamentari tarantini del M5S, l’Europarlamentare Rosa D’Amato e il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, la candidata presidente del M5S alla Regione Puglia, Antonella ... affaritaliani.it

*TARANTO, M5S: NOMINA MANCARELLI INOPPORTUNA, ENNESIMA SCELTA DI APPARATO. IL PD LEGITTIMA IL TRASFORMISMO* “Il Gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Taranto esprime una netta contrarietà alla nomina di Mancarelli, a capo di - facebook.com facebook

Taranto libera e pensante: l'umanità al di là delle ferite. Come la Palestina. Perchè uguaglianza dei diritti significa (anche) non dover scegliere tra lavoro o salute. Tra schiavitù o esilio. In nessun luogo. Dalle zone sacrificate si leva un vento "di rivoluzione". x.com