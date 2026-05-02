Taranto FdI contesta la nomina di Mancarelli | ‘Scelta offensiva

A Taranto, il partito di centrodestra ha espresso critiche sulla nomina di un nuovo dirigente in una società partecipata, definendola offensiva. La gestione precedente di questa figura in un’azienda pubblica ha suscitato preoccupazioni tra gli esponenti politici, che chiedono chiarimenti sulle modalità di scelta. La questione riguarda anche le eventuali responsabilità di chi ha preso la decisione e il modo in cui si è arrivati a questa nomina.

? Cosa scoprirai Perché la gestione passata di Mancarelli in Kyma Ambiente preoccupa FdI?. Chi dovrà rispondere ufficialmente sulle modalità di questa nuova nomina?. Come influirà questa scelta sulla gestione dei servizi pubblici a Taranto?. Quali conseguenze avrà la posizione del sindaco Bitetti su questo caso?.? In Breve Annita Lavecchia contesta la nomina basata su un avviso pubblico del 2 febbraio 2026.. Mancarelli ha precedentemente guidato l'azienda Kyma Ambiente prima della nomina provinciale.. Il circolo Radici chiede spiegazioni formali al sindaco Piero Bitetti e a Gianfranco Palmisano.. L'incarico apicale avrà una durata prevista di un anno nel territorio di Taranto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Taranto, FdI contesta la nomina di Mancarelli: ‘Scelta offensiva Notizie correlate Comune di Taranto, la CISL FP contesta il piano del fabbisogno: organico insufficiente e troppo precariatoLe osservazioni sono emerse durante il confronto con il Direttore Generale Marco Lesto, previsto dal contratto collettivo nazionale e sollecitato... Ausl Piacenza: il sindacato contesta la scelta sulle nuove figureLa gestione del benessere organizzativo all’interno dell’Azienda Usl di Piacenza è finita sotto la lente d’ingrandimento del sindacato Fp Cgil, che...