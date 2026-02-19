dugara inopportuna la scelta dei tre periti

Il giudice Andrea Rat ha nominato tre periti nel caso Dugara, ma la decisione ha scatenato una polemica. La scelta ha suscitato proteste tra le parti coinvolte, che considerano inappropriata la selezione. Secondo alcuni avvocati, i periti non sarebbero adeguati a valutare i dettagli tecnici del sito. La discussione si svolge davanti al tribunale, dove si cercano chiarimenti sulla corretta procedura di incarico. La questione rimane aperta mentre si attende una decisione definitiva sulla nomina.

Battaglia in tribunale sul conferimento dell’incarico ai periti nominati dal giudice delle indagini preliminari Andrea Rat nell’inchiesta sul polo di Dugara. Al centro il recupero e lo smaltimento di rifiuti - oltre 900 mila tonnellate di scorie di acciaieria - nell’area di Brescello che, secondo la Procura, "avrebbero determinato inquinamento ambientale, dovuto alla contaminazione delle acque da elevatissimi valori di arsenico e ferro". Sulla zona, ritenuta dagli inquirenti una discarica abusiva, erano scattati i sigilli, poi il Riesame ha di recente dissequestrato l’area; nove persone e un’azienda risultano indagati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

