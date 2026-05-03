Lutto per la Croce Bianca di Arezzo per la scomparsa di Fabio Casini

Nelle ultime ore si è verificato il decesso di Fabio Casini, storico operatore e dipendente della Croce Bianca di Arezzo, un'associazione di soccorso con sede in via dell'Anfiteatro. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il settore del volontariato locale, dove aveva svolto un ruolo importante nel tempo. La notizia è stata comunicata dall'associazione, che si è detta profondamente colpita dalla perdita.

Lutto nel mondo del soccorso aretino e in particolare per la Croce Bianca di Arezzo. Alcune ore fa è improvvisamente venuto a mancare Fabio Casini storico operatore e dipendente dell'associazione che ha sede in via dell'Anfiteatro. 50enne, residente a Monte San Savino, Casini ha lasciato nello.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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