Arezzo cordoglio per la scomparsa di Graziella Buoncompagni Casini Pd | Figura simbolo dell’imprenditoria aretina

Arezzo piange la scomparsa di Graziella Buoncompagni, una figura nota nel mondo dell’imprenditoria locale. La notizia è stata confermata nelle ultime ore e ha suscitato commozione tra la comunità. Casini del Partito Democratico ha ricordato pubblicamente il suo ruolo come simbolo dell’imprenditoria aretina. La città si prepara a rendere omaggio alla memoria della donna.

Arezzo, 19 marzo 2026 – Arezzo, cordoglio per la scomparsa di Graziella Buoncompagni; Casini (PD): “Figura simbolo dell’imprenditoria aretina”. Il ricordo della consigliera regionale PD Roberta Casini per la scomparsa di Graziella Buoncompagni, prima imprenditrice orafa aretina. “La scomparsa di Graziella Buoncompagni rappresenta una perdita profonda per tutta la comunità aretina – dichiara la consigliera regionale PD Roberta Casini – “Pioniera dell’imprenditoria orafa, ha costruito con coraggio e visione una realtà di eccellenza, contribuendo in modo significativo allo sviluppo economico del territorio e portando il nome di Arezzo nel mondo”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arezzo, cordoglio per la scomparsa di Graziella Buoncompagni, Casini (Pd): “Figura simbolo dell’imprenditoria aretina” Articoli correlati Arezzo piange Graziella Buoncompagni, pioniera dell’imprenditoria orafaÈ scomparsa nella mattinata di mercoledì 18 marzo, nella villa Colle Allegro, Graziella Buoncompagni, storica imprenditrice e pioniera... La scomparsa di Graziella Buoncompagni, il cordoglio di GianiArezzo, 18 marzo 2026 – La scomparsa di Graziella Buoncompagni, il cordoglio di Giani. Contenuti utili per approfondire Graziella Buoncompagni Temi più discussi: Addio a Graziella Buoncompagni, prima imprenditrice orafa di Arezzo; La scomparsa di Graziella Buoncompagni, il cordoglio di Giani; Il cordoglio di Confindustria Toscana Sud per la scomparsa di Graziella Buoncompagni; Morta Graziella Buoncompagni, Giani: Un esempio dell'ingegno toscano. Il cordoglio di Confindustria toscana sud per la morte di Graziella BuoncompagniGli Industriali aretini si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Graziella Buoncompagni ... msn.com Morta Graziella Buoncompagni, lutto ad Arezzo per la storica imprenditrice orafaÈ morta Graziella Buoncompagni. Il cordoglio di Giani e di Confindustria Toscana Sud: Simbolo di eleganza, creatività e lavoro ... gonews.it ADDIO A GRAZIELLA BUONCOMPAGNI https://cityne.ws/AjWyn - facebook.com facebook Addio a Graziella Buoncompagni, prima imprenditrice orafa di Arezzo x.com