L’Unione Europea non ha a disposizione dati completi su quanto carburante, petrolio e gas naturale restano nel suo patrimonio. Le informazioni disponibili su queste risorse sono limitate e spesso incomplete, rendendo difficile monitorare con precisione le riserve e le variazioni nel tempo. Questa mancanza di dati accurati rappresenta un problema per la gestione delle scorte energetiche e per le decisioni strategiche future.

I dati su petrolio, gas naturale e sui loro derivati sono pochi, ma misurarne le variazioni è diventato ancora più importante con la guerra in Medio Oriente Da quasi due mesi l’Unione Europea sta cercando di prevenire la scarsità di combustibili fossili causata dal blocco dello stretto di Hormuz, ma la mancanza di sistemi affidabili per misurarne la disponibilità rischia di vanificare parte di quegli sforzi. Le scorte di petrolio e gas naturale di ogni stato membro sono note, ma mancano informazioni aggiornate sui prodotti raffinati come i vari tipi di carburante e le materie prime per gli impianti petrolchimici, cioè i prodotti che sono usati direttamente dall’industria e dai consumatori.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’Unione Europea non sa quanto carburante le resta

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