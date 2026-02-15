Carburanti | ecco quanto costano in Italia rispetto al resto dell' Unione europea

La Commissione Europea ha rilevato che in Italia i prezzi di benzina e diesel sono più alti rispetto alla media dell’Unione Europea, ma meno cari rispetto ad altri Paesi dell’Eurozona. La differenza si nota chiaramente nelle pompe di Milano, dove il costo della benzina supera di circa 10 centesimi la media europea. Questa situazione si riflette anche sui costi mensili delle famiglie italiane, che devono spendere di più per rifornire le auto rispetto a molti vicini europei.

In Italia il prezzo di benzina e diesel è leggermente superiore rispetto alla media europea. A confermarlo sono le rilevazioni di inizio gennaio 2026 pubblicate dalla Direzione generale dell'energia della Commissione europea. Nel Belpaese il prezzo medio per la benzina al momento della rivelazione era infatti di 1,627 eurolitro, mentre quello del gasolio di 1,660 eurolitro, contro l'1,605 eurolitro (benzina) e l'1,553 (gasolio) della media Ue. Più conveniente, invece, il prezzo dei carburanti principali nel nostro Paese rispetto agli altri dell'Eurozona (i 21 Paesi in cui viene utilizzato l'euro come moneta ufficiale): in questo stati il prezzo medio della benzina era di 1,656 eurolitro e quello del diesel di 1,578 eurolitro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

