Lunghe code al firmacopie di Gianluca Frù dei Jackal ospite al Comicon di Napoli
Al Comicon di Napoli, un grande afflusso di persone ha atteso il firmacopie di Gianluca Frù, noto come membro dei Jackal. L’evento si è svolto nel centro della città, con centinaia di appassionati che hanno atteso pazientemente per ottenere un autografo sul numero di Topolino che lo ritrae in copertina, ambientata nei vicoli napoletani. La presenza del comico ha attirato l’attenzione di molti fan e curiosi.
Per il comico napoletano accoglienza da star al Comicon 2026: in centinaia per un autografo sul numero di Topolino dove appare in copertina nei vicoli di Napoli.🔗 Leggi su Fanpage.it
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