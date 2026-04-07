Gianluca Fru, membro del collettivo comico The Jackal, è stato scelto come protagonista di un nuovo albo di Topolino. L’annuncio è stato comunicato attraverso un evento editoriale che ha coinvolto il mondo dei fumetti e della comicità napoletana. Fru ha espresso la sua emozione per questa collaborazione, che rappresenta un incontro tra due diversi ambiti artistici. La pubblicazione è prevista per un pubblico di tutte le età.

Il mondo dei fumetti e quello della comicità napoletana si fondono in un evento editoriale senza precedenti che vede protagonista Gianluca Fru, celebre volto del collettivo The Jackal. La notizia della sua trasformazione in un personaggio dell’universo Disney ha scosso positivamente il panorama culturale partenopeo, portando una ventata di entusiasmo tra i fan della storica testata e i seguaci dello showman. Non si tratta di una semplice comparsa, ma di un vero e proprio ingresso ufficiale nel prestigioso canone dei Pippidi, la famiglia antropomorfa di cui fa parte il mitico Pippo, personaggio da sempre amato da Fru per la sua genuinità e il suo spirito scanzonato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Gianluca Fru dei The Jackal diventa un personaggio di Topolino: “Che emozione”

Chi è la misteriosa fidanzata di Fru dei JackalFru è legata alla fidanzata, ragazza nota sotto il profilo Instagram, Em_Rota dal 2022, quando sono apparse sui profili social le prime foto insieme.

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Gianluca Fru dei The Jackal: «Divento un personaggio di Topolino, che emozione essere un pippide»«Quando ero bambino e il mercoledì usciva Topolino in edicola, per me era un incubo! Mamma lo comprava sempre e questo significava solo una cosa: non si gioca. Mio fratello Fabiano era un lettore appa ... msn.com

Gianluca Fru con i The Kolors ad Amici 24: Alessandra Celentano commenta il ballo fatto a SanremoGianluca Fru ha accompagnato l’esibizione dei The Kolors sulle note di Tu con chi fai l’amore nello studio di Maria de Filippi. Dopo il successo ottenuto a Sanremo, ha partecipato anche alla puntata ... fanpage.it

La variant cover di Topolino 3675, per il Comicon di Napoli, con Gianluca Fru dei The Jackal realizzata da Giuseppe Camuncoli. - facebook.com facebook