Lunano altra meraviglia | arriva il titolo regionale
In una partita molto combattuta, Lunano ha conquistato il titolo regionale dopo aver battuto l’Aurora Treia ai calci di rigore con il risultato di 3-0. La gara si è conclusa con il punteggio di 0-0 nei tempi regolamentari e supplementari, prima delle conclusioni dal dischetto. La formazione di Lunano ha schierato giocatori come Giachetta, Calamita e Tavoni, che è entrato al 48’st, mentre l’Aurora Treia ha presentato un roster con diversi cambi nel corso dell’incontro.
aurora treia 0 lunano 3 (dopo i calci di rigore) AURORA: Giachetta, Calamita, Tavoni (48’st Borrelli), Alla, Orlietti, Bartolini, Mazzoni (48’st Dominino), Giuliodori (28’st Guglielmo), Melchiorri, Palladini, Cirrottola. All.: Ricci. LUNANO: Andreani, Battistoni, Bosoi, Lorenzoni (31’st Marta), Nobili G., Zandri, Pagliardini, Paradisi, Zazzeroni (13’st Germinale), Montagnoli (15’pt Sema), Franca (27’st Bracci). All.: Manfredini. Arbitro: Storoni di Ascoli Piceno Sequenza rigori;: Bosoi (L) parato, Borrelli (A) parato, Zandri (L) gol, Palladini (A) parato, Germinale (L) gol, Alla (A) alto, Pagliardini (L) gol Il Lunano chiude una stagione da incorniciare conquistando anche il titolo regionale di Promozione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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