Lunano altra meraviglia | arriva il titolo regionale

In una partita molto combattuta, Lunano ha conquistato il titolo regionale dopo aver battuto l’Aurora Treia ai calci di rigore con il risultato di 3-0. La gara si è conclusa con il punteggio di 0-0 nei tempi regolamentari e supplementari, prima delle conclusioni dal dischetto. La formazione di Lunano ha schierato giocatori come Giachetta, Calamita e Tavoni, che è entrato al 48’st, mentre l’Aurora Treia ha presentato un roster con diversi cambi nel corso dell’incontro.