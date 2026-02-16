Troise aggancia e sorpassa Espinal | decide Caccavo Lumezzane si prende la zona playoff Giana doppio boccone amaro al Saleri
Il Lumezzane ha superato la Giana al Saleri grazie a un gol di Caccavo, determinante per la vittoria. Troise ha infatti agganciato e superato Espinal in classifica, spostando i rossoblù nella zona playoff. La squadra di casa ha mostrato maggiore determinazione nel secondo tempo, portando a casa i tre punti e allontanandosi dalla zona retrocessione.
Aggancio e sorpasso in classifica: il Lumezzane s’impone sulla Giana al Saleri e guadagna la zona playoff, estromettendo proprio la squadra di Gorgonzola. La partita si decide alla svelta: erroraccio di Mazza in disimpegno, Caccavo non si fa pregare e passa alla cassa firmando il vantaggio. La squadra di Espinal reagisce e al 18esimo sfiora il pareggio: traversone di Vitale per Cannistrà che bacia la traversa. Poco dopo è Vitale a provarci, ma il suo pallonetto esce di poco accarezzando la parte alta della rete. I rossoblù rendono pan per focaccia e la girata firmata Colangiuli è sventata da un ottimo intervento di Mazza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Serie C, girone A. Lumezzane, l’effetto derby apre lo scenario playoff. Missione Lecco: espugnare il Saleri dopo 31 anni
Nel girone A di Serie C, il derby tra Lumezzane e Lecco accende le speranze playoff e riaccende le sfide tra le grandi del campionato.
Formazioni ufficiali Inter U23 Giana Erminio: le scelte di Vecchi e Espinal
Le formazioni ufficiali di Inter U23 e Giana Erminio per l'ottavo turno di Serie C 202526 sono state annunciate, con le scelte di Vecchi e Espinal che definiranno la sfida in programma.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
