risultati e classifica giana in volo agli spareggi promozione lumezzane che rimonta con troise

Nell'ultima giornata di campionato, la Giana ha conquistato la qualificazione agli spareggi promozione grazie alla vittoria per 2-0 contro il Cittadella, con reti di Pinto e Galeandro. L'AlbinoLeffe e l'Inter Under 23 sono rimaste fuori dai playoff, mentre il Lumezzane ha recuperato una partita importante con Troise. La classifica si è definita con queste ultime partite, determinando le squadre che accederanno alla fase successiva.

Ultima giornata e ultimi verdetti. AlbinoLeffe e Inter Under 23 fuori dai playoff, agguantati invece in extremis dalla Giana, vincente a Cittadella: 2-0 firmato Pinto e Galeandro. Il Lumezzane si conferma al settimo posto: impresa di Troise che aveva ereditato la squadra da Paci a zero punti dopo quattro gare. Il Vicenza, da tempo promosso in Serie B, chiude a +20 dal secondo posto. Niente playout causa forbice e ultima giornata in categoria per la Pro Patria, oltre a Virtus Verona e Triestina. RISULTATI: Alcione-AlbinoLeffe 2-1, Arzignano-Pro Vercelli 3-0, Cittadella-Giana 0-2, Dolomiti Bellunesi-Trento 0-0, Inter U23-Union Brescia 0-1; Lumezzane-Virtus Verona 4-1, Ospitaletto-Novara 0-2, Pergolettese-Lecco 3-0, Renate-Pro Patria 2-1, Triestina-Vicenza 1-6.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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