L’ultima volata salvezza

Nell’ultima giornata del campionato di Promozione, tre squadre si contendono la salvezza in una partita decisiva prevista per oggi alle 15. Il Canaletto Sepor, la Tarros Sarzanese e il Levanto sono separate da pochi punti in classifica e si sfideranno in campo per evitare la retrocessione. La sfida rappresenta il punto culminante di una stagione combattuta tra queste formazioni.

Una ‘guerra fratricida’ tra il Canaletto Sepor, la Tarros Sarzanese e il Levanto, divise da una manciata di punti, che nell’ultima gara del campionato di Promozione, in programma oggi alle 15, si giocheranno la salvezza. Due delle tre continueranno a lottare ancora nei playout, con il primo turno programmato per il 10 maggio, per poter sperare di restare nella categoria. Per l’altra, invece, arriverà la matematica salvezza. Il Canaletto, a quota 32 punti, in trasferta al ’Camaiora’ contro il già salvo Magra Azzurri avrà il dovere di centrare un risultato positivo. "Mi auguro che oggi sia l’epilogo vincente – afferma la presidente Sabrina Benassi – di una stagione altalenante.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’ultima volata salvezza Ti chiedo per l'ultima volta: ami Dio Notizie correlate Samb, volata finale tra salvezza e playoutCinque partite per provare a raggiungere la salvezza o almeno conquistare una posizione di classifica utile per avere due risultati su tre a... Leggi anche: Volata salvezza Sette partite ad alta tensione Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Lotta per non retrocedere: ufficiali i primi verdetti; Serie B al rush finale: Venezia, Monza e Frosinone si giocano la A. Empoli e Bari, che rischio; La volata salvezza: tutti gli scontri dell’ultima giornata; Volata salvezza: Treviso respira, Cantù al match decisivo, Sassari rischia di retrocedere dopo 16 anni. Gazzetta dello Sport: Serie B, volata da brividi: Venezia a un passo dalla A, bagarre totale tra playoff e salvezzaSerie B nel vivo: Venezia vicino alla A, duello Monza-Frosinone e caos salvezza. Tutti gli scenari secondo la Gazzetta dello Sport. ilovepalermocalcio.com Lecce, la vittoria che serviva per rincorrere la salvezzaServiva un successo per alimentare le speranze di salvezza e un successo è arrivato. Il Lecce esce da Pisa con tre punti pesanti e lancia la volata. tuttomercatoweb.com https://www.abruzzolive.tv/cronaca/l-ultima-volata-di-alex-il-cuore-grande-di-zanardi-nel-ricordo-di-pierpaolo-addesi-it39066.html L'ultima volata di Alex: il cuore grande di Zanardi nel ricordo del ct Pierpaolo Addesi - facebook.com facebook Nel tg delle 14 Prova generale #Calcio. Tra poco ultima gara di campionato al Barbera per il Palermo che ospita il Catanzaro, diretta concorrente ai play-off. In vista della volata finale, in campo chi ha giocato meno #TgrSicilia x.com