samb volata finale tra salvezza e playout

La Samb si prepara alla fase decisiva del campionato con cinque partite rimaste. La squadra cerca punti fondamentali per evitare i playout o, in alternativa, per ottenere una posizione di classifica che permetta di giocare il ritorno in casa. La sfida finale si avvicina, e con essa la possibilità di cambiare il destino della stagione.

Cinque partite per provare a raggiungere la salvezza o almeno conquistare una posizione di classifica utile per avere due risultati su tre a disposizione e soprattutto di giocare il return match dei play out in casa. Questo l’obiettivo della Samb in quest’ultimo scorcio di campionato. Ad iniziare dalla trasferta di Terni, per passare a quello di Pineto e per finire con il match interno con l’Arezzo. Poi lo stop obbligatorio per il caso Rimini ed infine ecco il Pontedera al Riviera e la trasferta del Benelli con la Vis Pesaro. Quindici punti a disposizione con un primo ciclo di incontri veramente duro. La Samb per salvarsi senza spareggi deve recuperare due lunghezze alla Sassari Torres. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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