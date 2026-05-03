L' ultima di Lucano | l' assistente chiede 767 mila euro a Riace

In un caso che sta attirando l'attenzione, un assistente ha richiesto circa 767 mila euro a Riace. La vicenda coinvolge il modello di gestione del territorio e le modalità di amministrazione adottate dall'ex sindaco, dichiarato decaduto dall'europarlamentare, ma che continua a esercitare funzioni di governo. La polemica si inserisce in un quadro di contestazioni da parte dell'opposizione locale, che mette in discussione le attività e le responsabilità amministrative in atto.

Altro che no profit, il modello Lucano potrebbe rivelarsi più di un semplice business. A dimostrarlo quanto denunciato dall'opposizione di Riace, il municipio dove l'europarlamentare è stato dichiarato “decaduto”, ma, nei fatti, continua a governare. Nella piccola cittadina calabrese spunta un manifesto in cui l'opposizione pubblicizza un'onerosa richiesta di risarcimento presentata dall'associazione “Città Futura”. L'organizzazione, secondo quanto riportato dalla minoranza, avrebbe avviato «un'azione legale nei confronti del Comune, depositando al protocollo n. 2376 una notificazione ai sensi della legge 531994 con una richiesta di pagamento pari a euro 767.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - L'ultima di Lucano: l'assistente chiede 767 mila euro a Riace Notizie correlate Modello Riace all’università: Lucano sfida le polemiche di FdiL’Università Magna Graecia di Catanzaro ospiterà domani Mimmo Lucano per un seminario dedicato al sistema di accoglienza sviluppato nel comune di... Mimmo Lucano, appello ratifica decadenza da sindaco di RiaceLa Corte d’appello di Reggio Calabria ha dichiarato decaduto dalla carica di sindaco di Riace Mimmo Lucano. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Legge Severino, anche in Appello dichiarata la decadenza di Mimmo Lucano da sindaco di Riace; Agronomist, la musica e l’originalità del lucano Vincenzo Lofrano | Basilicata Notizie; Mimmo Lucano decade da sindaco di Riace. Per i giudici l'abuso di potere conta anche se non è reato; Mimmo Lucano, appello ratifica decadenza da sindaco di Riace. Presentazione della 25ªedizione della Pollino Marathon, presso il Centro Visite diS. Severino Lucano.Di Rosanna Viceconti SAN SEVERINO LUCANO (PZ) - Nel pomeriggio del 30 Aprile 2026, presso il Centro Visite di S. Severino Lucano, è stata presentata la 25ª ... ivl24.it Affari Tuoi, la puntata del 2 maggio: Sara dalle Marche vince 100mila euro grazie alla Regione Fortunata (e al papà lucano)Nella puntata di Affari Tuoi del 2 maggio, Sara dalle Marche vince 100mila euro alla Regione Fortunata. Ha scelto la Basilicata per il papà lucano. Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Googl ... fanpage.it Agordino, Bellunese | Alpinista vola per 20 metri sulla seconda Pala di San Lucano - facebook.com facebook