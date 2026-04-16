Domani all’Università Magna Graecia di Catanzaro si terrà un seminario dedicato al sistema di accoglienza adottato nel comune di Riace. L’ospite dell’evento sarà Mimmo Lucano, noto per aver promosso iniziative di integrazione nel suo paese. La partecipazione si inserisce nel quadro di incontri dedicati a tematiche sociali e di immigrazione. La discussione si svolgerà in un contesto accademico, senza ulteriori sviluppi pubblici.

L’Università Magna Graecia di Catanzaro ospiterà domani Mimmo Lucano per un seminario dedicato al sistema di accoglienza sviluppato nel comune di Riace. L’iniziativa ha già scatenato duri attacchi da parte di Fratelli d’Italia, che ha bocciato la scelta dell’ateneo calabrese. Il dibattito accademico si concentrerà sul tema dell’ospitalità verso i rifugiati e i migranti, analizzando come l’esperienza di Riace possa rappresentare una risposta concreta alle sfide delle zone interne. Il percorso di studi, inserito nel ciclo degli Itinerari di sociologia pubblica in Calabria, mira a fornire una lettura critica del sapere sociologico applicata ai bisogni sociali del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Modello Riace all’università: Lucano sfida le polemiche di Fdi

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