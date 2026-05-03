Lunedì, Romelu Lukaku è tornato a Napoli e si è recato a Castel Volturno. L’attaccante belga si riunirà con l’allenatore e i dirigenti della società per un confronto. È previsto un incontro tra il giocatore, l’allenatore e i rappresentanti del club, senza ulteriori dettagli sui temi trattati. La presenza di Lukaku in città segna un momento importante per le dinamiche della squadra.

Romelu Lukaku lunedì rientra a Castel Volturno per tornare agli ordini del tecnico partenopeo Antonio Conte, con cui è previsto un incontro chiarificatore. “Stavolta Lukaku dovrà bussare alla porta dello spogliatoio di Antonio Conte. E attendere la sua risposta, capire se ci sono i margini per ricucire uno strappo profondo e che sa di rottura. I due sono (stati) amici per molti anni e questo gelo calato e non nascosto non è di facile soluzione. Ma in ogni caso, quella di Lukaku non sarà una semplice “toccata e fuga” come due settimane fa: domani Big Rom torna a Castel Volturno e lo fa per restare qui fino alla fine del campionato. E qualcosa dovrà dirsi con il suo mentore, spiegarsi, magari giustificarsi per quella mattina in cui neppure ha voluto incontrare il suo mentore.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Lukaku rientra a Napoli, previsto incontro con Antonio Conte

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