Lukaku vicino al rientro previsto incontro con Conte

Romelu Lukaku è pronto a tornare in Italia e si preparara a incontrare l’allenatore del Napoli. L’attaccante belga si recherà a Castel Volturno per un confronto con il tecnico, dopo un periodo di assenza dalla squadra. La visita è prevista nei prossimi giorni e rappresenta un passo importante nel percorso di reintegrazione del giocatore nel gruppo azzurro.

L’attaccante del Napoli Romelu Lukaku è pronto al rientro in Italia per tornare a disposizione del tecnico azzurro Antonio Conte. Come sottolinea l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Big Rom dovrebbe fare il suo ritorno a Castel Volturno la prossima settimana, quando la squadra avvierà la preparazione in vista del prossimo match interno contro la Lazio. Da capire, dunque, cosa avverrà nel faccia a faccia tra il belga e Antonio Conte e se la società deciderà davvero di mettere fuori rosa l’uomo che, poco meno di un anno fa, gli aveva regalato il quarto Scudetto. Repubblica – Infortunio Higuain, pronto il piano di Sarri per il Pipita. I dettagli Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Lukaku vicino al rientro, previsto incontro con Conte Conte si gode il rientro di Lukaku: novità tattica in arrivoIl goal decisivo allo scadere di Romelu Lukaku a Verona ha fatto conquistare al Napoli tre punti fondamentali nella corsa Champions. Leggi anche: Conte non ha voluto chiarire con Lukaku, lo aspetta oggi al campo