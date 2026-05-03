Romelu Lukaku lascerà il Napoli al termine della stagione, secondo quanto riferito da un giornalista specializzato in calciomercato. La decisione arriva dopo la conclusione dei Mondiali negli Stati Uniti, Messico e Canada. Il presidente del club ha chiesto 10 milioni di euro come indennizzo per la cessione dell’attaccante. Si ipotizza che il calciatore possa trasferirsi in Turchia o in Arabia Saudita.

Nicolò Schira assicura che Lukaku lascerà il Napoli a fine anno, insomma dopo i Mondiali in Usa-Messico-Canada. Così si legge sul suo profilo X: “Romelu Lukaku è pronto a lasciare Napoli dopo i Mondiali. Il Napoli chiede €10M per vendere l’attaccante belga, che ha un contratto fino al 2027 (€8Manno). Alcuni club dalla Turchia e dall’Arabia Saudita hanno già mostrato interesse Big Rom”. Chiaramente la faccenda è resa ancora più chiara e necessaria da quel che è accaduto nelle scorse settimane. La frattura tra Lukaku e il Napoli emersa al momento del suo nuovo infortunio all’anca durante la sosta delle nazionali di marzo. Il belga è partito per rispondere alla convocazione del Belgio e i medici lì hanno trovato un versamento o comunque un ulteriore infortunio.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lukaku lascerà il Napoli per Turchia o Arabia Saudita, De Laurentiis chiede 10 milioni

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