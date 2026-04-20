Lukaku va via? Il Napoli chiede 10 milioni per liberarlo

Il futuro di Romelu Lukaku al Napoli sembra essere in bilico. Dopo una stagione in cui il calciatore ha avuto poche opportunità di giocare, il club partenopeo ha deciso di chiedere 10 milioni di euro per la sua cessione. La trattativa tra il Napoli e eventuali acquirenti è in corso, mentre il giocatore aspetta sviluppi relativi al suo eventuale trasferimento. La situazione resta aperta e dipende dalle offerte che arriveranno nelle prossime settimane.

Secondo le ultime indiscrezioni, la società avrebbe fissato il prezzo per il cartellino del centravanti belga: circa 10 milioni di euro. Una cifra non particolarmente elevata per un giocatore del suo calibro, ma che riflette sia la situazione contrattuale sia il rendimento recente, non sempre all’altezza delle aspettative. Nonostante ciò, Lukaku continua ad avere mercato. Sarebbero infatti almeno cinque i club interessati a lui, tra cui realtà importanti del calcio europeo. Nomi come Milan, Lione e Monaco si affiancano a quelli dei turchi Fenerbahçe e Besiktas, segno che il profilo dell’attaccante resta ancora appetibile a diversi livelli. La sua volontà, però, sarebbe quella di tornare all’Anderlecht per un ultimo ballo.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Notizie correlate

Su metro e funicolari a Napoli superati 100 milioni di passeggeri nel 2025, il Comune chiede 10 milioni in più a Fico per AnmA Napoli superati i 100 milioni di passeggeri sui mezzi di trasporto Anm nel 2025.

Leggi anche: Il Napoli con Conte va in rosso per la seconda volta: monte ingaggi a 160 milioni (De Bruyne e Lukaku i più pesanti)

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Lukaku, il rientro a Napoli slitta al 20 aprile. Big Rom resterà fuori rosa, in estate sarà addio; Lukaku è rientrato a Napoli: a breve il confronto con Conte; Lukaku-Napoli faccia a faccia: via in anticipo? Conte, mai così male in A…; Quando torna Lukaku a Napoli? C'è la data del suo rientro dal Belgio.

Lukaku va via? Il Napoli chiede 10 milioni per liberarloIl futuro di Romelu Lukaku al Napoli sembra sempre più lontano dall’azzurro. Dopo una stagione complicata e un rapporto non del tutto sereno con l’ambiente, il club partenopeo starebbe valutando ... dailynews24.it

Il lungo addio Lukaku-Napoli, blitz in città ma riparte subitoIl lungo addio tra Lukaku e il Napoli si sta consumando, in un clima di lontananza ormai difficilmente recuperabile, all'insegna di gesti eloquenti come quello di un rientro lampo in città, durato poc ... ansa.it

Vertice distensivo a Castel Volturno per Romelu #Lukaku. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'attaccante e il suo agente #Pastorello hanno incontrato #Conte per appianare le frizioni delle ultime settimane. Il faccia a faccia ha dato esito positivo: le parti si facebook

#Lukaku, incontro con #Conte e #Manna dopo il caos: la decisione del #Napoli x.com