A Lugo si è svolta la manifestazione LugoRun 2026, che ha registrato la partecipazione di 3.420 atleti, stabilendo un record storico. La gara principale ha visto un atleta conquistare il suo terzo successo consecutivo. Sono stati presenti anche atleti provenienti dalla Puglia e dal Trentino, che sono arrivati a Lugo per prendere parte alla corsa.

? Cosa scoprirai Chi ha conquistato il terzo trionfo consecutivo nella prova regina?. Come hanno fatto gli atleti pugliesi e trentini a raggiungere Lugo?. Quali associazioni locali hanno celebrato un traguardo storico durante la festa?. Perché l'evento sta trasformando l'economia del centro storico di Lugo?.? In Breve LugoRun21K sold out con 520 iscritti, Walk 1.300 persone e 1.600 giovani nel Progetto Scuole.. Luca Frontali vince la 21K con 1h 16’13”, seguito da Lorenzo Cappelli e Fabio Pagliai.. Giorgia Bonci ottiene il terzo successo consecutivo con tempo di 1h 23’14”.. Anna Rita Pellizzari seconda e Alice Amadei terza nel settore femminile della gara.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - LugoRun 2026: record storico con 3.420 atleti in strada

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