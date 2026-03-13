36.000 atleti | la maratona di Roma batte ogni record storico

La maratona di Roma si appresta a disputarsi domenica 22 marzo con la partecipazione di 36.000 atleti, un numero che supera ogni record precedente. La gara si svolgerà lungo il percorso che attraversa i Fori Imperiali e il Circo Massimo, attirando iscritti da diverse regioni e nazioni. L’evento rappresenta la più grande edizione mai organizzata nella storia della maratona romana.

La capitale si prepara per l’edizione più imponente della sua storia corsa, con 36.000 atleti pronti a sfidare il percorso tra i Fori Imperiali e il Circo Massimo domenica 22 marzo. Un afflusso di partecipanti da 166 nazioni diverse promette di trasformare Roma in un palcoscenico globale, dove lo sport incontra la sostenibilità ambientale e la solidarietà internazionale. Il record dei numeri e l’impatto economico. L’organizzazione annuncia cifre che superano ogni precedente storico, segnando un punto di svolta per l’evento sportivo nella Città Eterna. Sono previste presenze totali che includeranno anche gli accompagnatori, portando il conteggio complessivo verso le 120. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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