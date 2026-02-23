In piazza a Lugo arrivano i nuovi alberi | parcheggio chiuso per consentire la sistemazione delle aiuole

Lugo ha deciso di chiudere il parcheggio di piazza XIII Giugno martedì 24 febbraio per permettere i lavori di sistemazione delle aiuole e la piantumazione di nuovi alberi. La chiusura temporanea mira a garantire la sicurezza durante le operazioni di movimentazione terra, che coinvolgono anche le attrezzature pesanti. La decisione interessa tutti gli utenti che dovranno cercare alternative di sosta in zona. La riapertura è prevista in serata, una volta completate le operazioni.

Per rispettare i criteri agronomici, ogni elemento avrà una superficie permeabile delle dimensioni di uno stallo auto (12,5 mq) e un ampio spazio aereo per lo sviluppo delle chiome Il parcheggio di piazza XIII Giugno a Lugo rimarrà chiuso per la giornata di martedì 24 febbraio per consentire operazioni di movimento terra, propedeutica alla piantumazione degli alberi. Le operazioni interesseranno gli stalli adibiti ad aiuola: man mano che i lavori per ogni stallo saranno completati, le porzioni di piazza adiacenti verranno riaperte, già durante la giornata del 24 febbraio. Nella piazza saranno infatti messe a dimora 23 nuove alberature, che torneranno a ombreggiare il parcheggio e garantire maggiore comfort climatico, specialmente nei mesi estivi.