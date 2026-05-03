Lucca 378 persone in cammino | successo per la Lucchesina

A Lucca, circa 378 persone hanno partecipato a un percorso nel centro storico, segnando il successo della quindicesima edizione dell’evento. L’iniziativa ha coinvolto cittadini e visitatori, con un percorso che ha attraversato le vie della città. La realizzazione dell’evento è stata coordinata da un team dedicato, che ha curato ogni dettaglio per garantire l’organizzazione e la partecipazione.

? Cosa scoprirai Come si è trasformato il centro storico con questo percorso?. Chi ha coordinato il successo di questa quindicesima edizione?. Perché questo evento sportivo punta sulla socialità invece che sui tempi?. Cosa accadrà domani mattina in piazza Napoleone?.? In Breve 378 partecipanti hanno percorso i vicoli del centro storico di Lucca.. Presidente Rosi Francesco sottolinea la collaborazione tra Lucca Marathon e sponsor locali.. Sabato alle ore 9 iniziano la Half Marathon Suncar Honda e la 10K.. L'evento promuove il turismo sportivo e la valorizzazione del territorio toscano.. Ben 378 partecipanti hanno animato le strade di Lucca oggi pomeriggio per la 15esima edizione della Lucchesina, la classica camminata ludico motoria che ha l’arrivo dei corridori proprio in piazza Napoleone.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lucca, 378 persone in cammino: successo per la Lucchesina Notizie correlate Leggi anche: Sguardi sulla montagna – I piedi hanno sempre ragione – In cammino sulla Via Francigena da Lucca a Roma Leggi anche: Inaugurata a Villarbasse la 'Casa di...' per promuovere il cammino in autonomia delle persone diversamente abili