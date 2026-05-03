Luca Stefanini direttore del J Medical | Federica Brignone da noi ha imparato di nuovo a camminare

Il direttore del J Medical ha condiviso alcune esperienze del centro, che vanno da atleti di diverse discipline come il calcio, lo sci e il tennis. Tra i nomi citati ci sono Cristiano Ronaldo, Jannik Sinner e Federica Brignone. Stefanini ha sottolineato come il centro abbia contribuito al recupero e al miglioramento delle performance di questi sportivi, evidenziando i risultati raggiunti in vari interventi e trattamenti.

Il Dott. Luca Stefanini, punto di riferimento del J Medical nonché storico collaboratore della Juventus, ha raccontato la sua storia nel centro specializzato dei bianconeri: le esperienze da Cristiano Ronaldo a Jannik Sinner, passando per Federica Brignone.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Federica Brignone dà aggiornamenti sulle sue condizioni: “Sensazioni migliori, tornata al J|medical”Federica Brignone, protagonista assoluta della stagione culminata con i due ori in superG e gigante ai Giochi di Milano Cortina 2026, guarda avanti... Laura Pirovano: “Federica Brignone mi ha fatto vedere le lastre prima delle Olimpiadi. È stata eroica”Laura Pirovano ha vinto la Coppa del Mondo di specialità in discesa libera in uno straordinario marzo 2026 dove finalmente ha conquistato il meritato...