Luca Cuzzato, 25 anni di Treviso, e Anna Ghedina, 21 anni di Padova, sono membri della delegazione dei centri sociali del Nordest e sono stati sequestrati sulla Flotilla. Luca ha riferito di aver riportato lividi su tutto il corpo e di aver passato ore in ostaggio, durante le quali ha avuto pensieri accelerati, specialmente quando una pistola è stata puntata alla sua testa.

Che cosa avviene poi? «Al quinto giorno di navigazione, verso le 21, ci arriva una comunicazione che c'è un problema alla nave bianca, una delle imbarcazioni che compone la Flotilla. Iniziamo a perdere tutti i contatti radio e capiamo che c'è qualcosa che non va, ma riusciamo a renderci conto dell'entità del problema. Iniziamo ad accelerare, noi eravamo a meno di 20 miglia dalle acque territoriali greche, pensavamo quindi di essere al sicuro» Quando capite che si tratta di soldati israeliani? «Il cielo era pieno di droni e da una serie di modalità intuiamo che possa trattarsi di loro. Ma fino alle 3 di notte non abbiamo avuto chiarezza.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Luca di Treviso, 25 anni, sequestrato sulla Flotilla: «Ho lividi su tutto il corpo. Le ore che abbiamo passato in ostaggio non sono state semplici. Quando ti puntano una pistola alla testa hai pensieri accelerati»

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