Lovered | l' Università di Salerno rompe il silenzio sull' educazione sessuo affettiva

L'Università di Salerno ha annunciato un evento dedicato all'educazione sessuo-affettiva, promosso dall'Associazione studentesca Logos e dall'Associazione Campania in Ascolto. La manifestazione, intitolata LOVERED Tabù e Consapevolezza, invita studenti, docenti e cittadini a partecipare per affrontare temi legati alla sfera sessuale e affettiva. La giornata mira a promuovere un confronto aperto e informato su questioni spesso considerate tabù.

L'Associazione studentesca Logos e l'Associazione Campania in Ascolto sono liete di invitare la comunità accademica e la cittadinanza a un evento di fondamentale importanza denominato LOVERED Tabù e Consapevolezza: Educazione Sessuo Affettiva. Questo convegno, che si terrà il 4 maggio 2026 alle.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate "Vengo Anch'io", il secondo appuntamento di Punto Lume sull'educazione sessuo-affettivaUn nuovo momento di confronto dedicato ai temi della sessualità e dell’affettività arriva a Pisa con “Vengo Anch’io”, secondo appuntamento del format... A Firenze studenti in piazza per chiedere l'educazione sessuo-affettivaFirenze, 9 marzo 2026 – Centinaia di giovani si sono riuniti stamattina in piazza Santissima Annunziata a Firenze per lo sciopero globale... Approfondimenti e contenuti Mediazione culturale e linguistica all’Università di SalernoMercoledì 29 aprile, alle ore 10.30, la Sala Stampa Biagio Agnes (Campus di Fisciano) ospiterà la Conferenza stampa di presentazione del nuovo Se ... gazzettadisalerno.it Un gradino in avanti, l’impegno dell’Università del Salento per le vittime di violenza di genereLECCE - Una scala dipinta, una tavola rotonda, la musica di Rachele Andrioli: il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università del Salento trasforma ... corrieresalentino.it