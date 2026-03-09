A Firenze studenti in piazza per chiedere l' educazione sessuo-affettiva

Stamattina a Firenze, centinaia di studenti si sono radunati in piazza Santissima Annunziata per partecipare allo sciopero globale transfemminista in occasione dell’8 marzo. La manifestazione ha coinvolto giovani provenienti da diverse scuole della città, che hanno chiesto un’educazione sessuo-affettiva più inclusiva e aperta. La protesta si è svolta senza incidenti, con i manifestanti che hanno esposto cartelli e slogan.

Firenze, 9 marzo 2026 – Centinaia di giovani si sono riuniti stamattina in piazza Santissima Annunziata a Firenze per lo sciopero globale transfemminista per l'8 marzo. Con loro anche Sudd Cobas e Usb Firenze in protesta al fianco dei lavoratori dei musei fiorentini. In piazza cartelli contro il patriarcato, bandiere della Palestina e cori che inneggiano alla libertà della donna e all'importanza dell'educazione sessuale e affettiva; un grande striscione recita: "l'educazione sessuo-affettiva ci salverà la vita". Bianca Bartolozzi del collettivo del liceo Machiavelli-Capponi di Firenze ha detto che "siamo scese in piazza a manifestare per il nostro grande tema che è l'educazione sessuo-affettiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it

