Lotteria di Pasqua il Cral della Asl di Chieti consegna i fondi ai bisognosi

Il Cral della Asl di Chieti ha concluso la distribuzione dei fondi raccolti durante la lotteria di Pasqua. L'organizzazione ha annunciato che i proventi sono stati consegnati ai beneficiari individuati. L'iniziativa rientra in un progetto di solidarietà promosso dall'ente, che ha coinvolto la comunità locale. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli delle somme distribuite o sui destinatari specifici.

Il Cral della Asl di Chieti annuncia con soddisfazione il completamento dell'iter benefico legato alla lotteria di Pasqua. Nei giorni scorsi, l'associazione ha formalizzato la donazione di 250 euro, frutto della raccolta fondi tra i propri soci.La somma è destinata all'acquisto di kit di.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Asl Chieti, la Uil Fp attacca: "Infermieri usati per distribuire i pasti ai pazienti"Secondo il sindacato, la decisione della Asl attribuisce al personale infermieristico attività come scodellamento e distribuzione dei pasti... Leggi anche: Celebrato il precetto di Pasqua della sezione Anc di Chieti Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Casaletto di Sopra - Lotteria per la scuola; 77° Gran Premio Lotteria: il ranking UET chiama, Always Ek cerca il bis ad Agnano; Donato alla scuola dell’infanzia di Melotta il ricavato della lotteria Pasquale organizzata dai dipendenti della ditta Piemme; Il dono del Circolo Lotti Valdera per Nefrologia. Premi consegnati. Tanti sorrisi. Questa è la nostra Lotteria di Pasqua. Persone che vincono, ma soprattutto persone che danno valore a qualcosa di più grande. Grazie all’associazione Vivere a Colori abbiamo trasformato un semplice gesto in qualcosa facebook