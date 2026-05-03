Lotteria di Pasqua il Cral della Asl di Chieti consegna i fondi ai bisognosi

Da chietitoday.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Cral della Asl di Chieti ha concluso la distribuzione dei fondi raccolti durante la lotteria di Pasqua. L'organizzazione ha annunciato che i proventi sono stati consegnati ai beneficiari individuati. L'iniziativa rientra in un progetto di solidarietà promosso dall'ente, che ha coinvolto la comunità locale. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli delle somme distribuite o sui destinatari specifici.

Il Cral della Asl di Chieti annuncia con soddisfazione il completamento dell'iter benefico legato alla lotteria di Pasqua. Nei giorni scorsi, l'associazione ha formalizzato la donazione di 250 euro, frutto della raccolta fondi tra i propri soci.La somma è destinata all'acquisto di kit di.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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