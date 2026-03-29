Sabato 28 marzo, nella chiesa del SS. Crocifisso, si è svolta la messa di precetto di Pasqua organizzata dalla sezione Anc di Chieti. La cerimonia è stata presieduta da Mario Colantonio. La celebrazione ha coinvolto i partecipanti presenti nella chiesa quella mattina.

Nella mattina di sabato 28 marzo nella chiesa del SS. Crocifisso è stata celebrata la santa messa di precetto di Pasqua, organizzata dalla sezione Anc di Chieti, presieduta da Mario Colantonio. Al rito, officiato dal parroco don Guido Carafa, hanno preso parte molti soci effettivi e simpatizzanti, benemerite e volontari del Nucleo di protezione civile coordinato dal Leondino di Lauro. Nei saluti del presidente a nome di tutto il direttivo sono state ricordate le tante iniziative di solidarietà intraprese sul territorio e le attività svolte ed in programma. All'iniziativa hanno partecipato l'ispettore regionale Anc Francesco D'Amelio e il coordinatore provinciale Anc Paolo Tomassetti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Celebrato il precetto di Pasqua della sezione Anc di Chieti

Articoli correlati

Raccolta alimentare della sezione Anc di Chieti sabato al Theate CenterSedicesima iniziativa di volontariato e aiuto a sostegno della povertà emergente in città promossa dalla sezione di Chieti dell'Anc-Associazione...

Carabinieri, il capitano Paolo Taormina nuovo socio Anc della sezione di MonrealeMonreale - Nel pomeriggio di venerdì 16 gennaio, presso la sede della Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Monreale, si è svolta una...

Altri aggiornamenti su Pasqua della

Temi più discussi: Celebrato a Castelpetroso il Precetto Pasquale della Polizia di Stato di Campobasso e di Isernia con i Vescovi delle diocesi molisane - Questura di Campobasso | Polizia di Stato; Precetto pasquale interforze celebrato nella Basilica Cattedrale di Reggio Calabria; Al Duomo celebrato il Precetto Pasquale Interforze: fede, servizio e auguri per la Pasqua; Celebrato il precetto pasquale.

Castelpetroso, celebrato il Precetto pasquale della Polizia di Stato di Campobasso e Isernia con i Vescovi delle Diocesi molisaneCAMPOBASSO – In vista della Pasqua, nella mattinata odierna presso la Basilica di Maria Santissima Addolorata di Castelpetroso (IS), è stato celebrato il Precetto Pasquale per il personale della Poliz ... molisenetwork.net

Celebrato il precetto pasqualeLa guardia di finanza ha partecipato alla celebrazione del precetto pasquale nella chiesa di San Lorenzo diacono e martire a Occhiobello. La cerimonia si è svolta nella mattinata di mercoledì. Si trat ... polesine24.it

Taralli di Pasqua,ricetta antica della mia nonna.Ricetta https://blog.giallozafferano.it/incucinaconmariarosaria/taralli-di-pasqua/ - facebook.com facebook

Pasqua di vicinanza e gratitudine Oggi ho fatto visita al Nuovo Ospedale Pediatrico del Veneto – Salus Pueri in occasione delle festività pasquali, per portare il mio saluto e un pensiero di vicinanza al personale sanitario e ai piccoli degenti. Un momento s x.com