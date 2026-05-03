Lotta libera il campione italiano U20 è genovese La scalata di Anthony Apolinario | Titolo speciale

Un atleta genovese ha conquistato il titolo italiano di lotta libera per quattro anni consecutivi, passando da una categoria all’altra senza problemi. La sua serie di successi, che include vittorie in diverse fasce di età, lo ha reso una presenza stabile nel panorama nazionale. La sua costanza e capacità di adattamento sono state riconosciute come elementi distintivi della sua carriera. La sua crescita si inserisce in un percorso che ha attirato l’attenzione degli appassionati di questa disciplina.

Non chiamatela solo 'promessa'. Perché quando vinci il titolo italiano per quattro anni consecutivi, cambiando categoria e fasce d'età senza battere ciglio, sei già una splendida realtà. Genova si gode il suo campione 17enne: Anthony Apolinario, talento cristallino della Polisportiva Genovese.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Bbc: “In Iran giustiziato anche un giovane campione di lotta libera”Tra le tre persone giustiziate ieri dal regime iraniano c’era anche lo sportivo Saleh Mohammadi, 19 anni, membro della nazionale iraniana di lotta... Da Vernio al titolo italiano: Xhaferi campione di muay thaiVERNIO - Pochi giorni fa il Playhall di Riccione ha ospitato i campionati italiani di muay thai, organizzati dalla Federkombat.