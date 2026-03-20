Bbc | In Iran giustiziato anche un giovane campione di lotta libera

Il regime iraniano ha eseguito ieri tre condanne a morte, tra cui quella di un giovane atleta di 19 anni appartenente alla nazionale di lotta libera. Saleh Mohammadi, noto campione di lotta libera, è stato giustiziato, secondo quanto riportato dalla BBC. La notizia ha attirato l’attenzione internazionale, evidenziando la repressione in atto nel paese.

Tra le tre persone giustiziate ieri dal regime iraniano c’era anche lo sportivo Saleh Mohammadi, 19 anni, membro della nazionale iraniana di lotta libera. A riferirlo sono fonti citate dalla Bbc. Le esecuzioni sono avvenute nella provincia settentrionale di Qom, dopo che la Corte Suprema ha confermato le condanne a morte, come riportato dall’agenzia di stampa iraniana Tasnim. I tre erano accusati di aver ucciso agenti di polizia durante le proteste antigovernative di gennaio, secondo quanto riportato dai media statali. Secondo l’agenzia Tasnim, i tre uomini sono stati condannati anche per “ moharebeh ” – aver mosso guerra a Dio – una delle accuse che l’Iran usa per emettere condanne a morte contro manifestanti e oppositori della Repubblica Islamica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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