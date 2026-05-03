Oltre 4.000 studenti provenienti dalla Brianza hanno partecipato a un evento dedicato all’ambiente, durante il quale hanno cantato insieme in una sala dedicata all’orso ecologista dei bambini. La scena si è aperta con il coro dei Pinguini, mentre sullo sfondo si è illustrato un messaggio sulla fragilità di un ecosistema minacciato dalla diffusione di macchie nere sulla Montagna di Ghiaccio, simbolo di un ambiente in pericolo.

All’improvviso, dalla sala parte il coro, l’ultimo coro dei Pinguini. La Montagna di Ghiaccio è in pericolo, le macchie nere se la stanno mangiando, l’intero ecosistema è minacciato. Ma i piccoli Pinguini scacceranno quelle brutte macchie, al suono delle loro voci il ghiaccio torna all’originario splendore, una grande nevicata ricopre il cattivo, il profittatore Mangianeve e i suoi progetti malvagi trasformandolo in un pupazzo di neve. “U a u il vostro canto u a u ci cullerà u a u il vostro canto ci salverà”. Applausi a scena aperta, sorrisi, qualche lacrimuccia. I due cuccioli sperduti sono tornati assieme, “Piccolo Orso e la Montagna di Ghiaccio” è finita nel migliore dei modi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’Orso ecologista dei bambini ’Opera domani’ fa cantare oltre 4mila alunni dalla Brianza

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