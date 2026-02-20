Al via i Giochi Scolastici 2026 municipio VII | coinvolti oltre 4mila bambini del territorio

Il municipio VII ha avviato i Giochi Scolastici 2026, coinvolgendo più di 4.000 bambini delle scuole locali. La prima giornata si è svolta con entusiasmo nei campi sportivi del quartiere, dove ragazzi di diverse età si sono sfidati in partite di calcio e pallavolo. La manifestazione mira a promuovere l’attività fisica tra i giovani e rafforzare il senso di comunità. L’evento continuerà con appuntamenti programmati fino a maggio.

Dal 23 febbraio al 16 maggio 2026 si terrà l'iniziativa che promuove lo sporto nelle scuole e che vedrà la partecipazione di 16 istituti comprensivi Lunedì 23 febbraio nel settimo municipio prenderà il via la prima edizione dei Giochi Scolastici, il progetto promosso dall’a.s.d. Roma Road Runners Club che porterà lo sport nelle scuole primarie del territorio fino al 16 maggio. Marcello Morlacchi, vicepresidente del municipio VII ha spiegato: “Praticare un'attività sportiva significa oggi più che mai dotarsi di strumenti efficaci per superare isolamento, bullismo e dispersione scolastica.🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Solidarietà a Fiumicino: pacchi alimentari e giochi per famiglie e bambini del territorio Leggi anche: Giugliano, presepe vivente al VII circolo didattico: coinvolti studenti e famiglie Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Al via FantaOlimpiadi, il fantasy game dedicato ai Giochi; Milano, le Olimpiadi arrivano anche in carcere: al via i Giochi della Speranza; Dove vivere i Giochi di Milano Cortina 2026 al di fuori delle sedi di gara il 19 febbraio; Leggiamo insieme, al via un nuovo ciclo di incontri per bambini in età prescolare. Al via i PlayStation Indies sul PS Store: migliaia di sconti su giochi indipendenti e non per PS4 e PS5Come ogni mercoledì, il PlayStation Store si è aggiornato con nuove offerte. Da questa settimana sono attivi i PlayStation Indies, una selezione di giochi PS4 e PS5 realizzati da team indipendenti o c ... msn.com Milano-Cortina 2026, meno cento giorni al via dei Giochi olimpici. Fontana: «Stiamo centrando tutti gli obiettivi»Nei novantanove giorni di avvicinamento all’inaugurazione delle Olimpiadi (da oggi al prossimo 6 febbraio), i simboli dei Giochi occuperanno i luoghi più iconici di Milano «One Hundred Days To Go». milano.corriere.it SPORT E DINTORNI - DANIELE VALERIO Nuova puntata di Sport e Dintorni, la rubrica d’informazione sportiva di LatinaCorriere.it. Oggi parliamo di Opes, più precisamente dei Giochi Scolastici, fiore all’occhiello della delegazione provinciale di Lat - facebook.com facebook