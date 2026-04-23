L’Erasmus dei bambini Dal 2021 partiti oltre 20 mila alunni

Da tv2000.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 2021 sono più di 20 mila i bambini che hanno partecipato a programmi di scambio culturale simili all’Erasmus, rivolti a studenti a partire dai 6 anni. Questi progetti permettono ai piccoli di vivere esperienze di confronto e apprendimento in ambienti scolastici differenti, arricchendo il percorso di formazione fin dalla prima infanzia. La diffusione di queste iniziative ha portato a una crescente integrazione tra le scuole di vari paesi.

L’Erasmus è una delle esperienze giovanili più formative: lo scambio culturale tra studenti di diverse nazioni si può fare adesso già dai 6 anni. Servizio di Caterina Dall’Olio L’Erasmus dei bambini. Dal 2021 partiti oltre 20 mila alunni TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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L’Erasmus dei bambini. Dal 2021 partiti oltre 20 mila alunni

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