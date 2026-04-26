L’oroscopo della settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026 | Gemelli e Ariete seducenti e dinamici
Da lunedì 27 aprile a domenica 3 maggio 2026, l'attenzione si concentra su alcuni segni che mostrano particolare energia e attrattiva. La presenza di Venere in Gemelli favorisce incontri e conversazioni stimolanti, mentre l'Ariete si mostra più deciso e intraprendente. Durante questa settimana, alcuni segni si distinguono per il loro carattere seducente e la capacità di affrontare con entusiasmo le situazioni quotidiane.
Nell'oroscopo della settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026 Venere in Gemelli accende il dialogo e crea connessioni. La Luna Piena in Scorpione porta a galla emozioni intense e verità profonde.🔗 Leggi su Fanpage.it
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