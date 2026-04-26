L’oroscopo della settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026 | Gemelli e Ariete seducenti e dinamici

Da lunedì 27 aprile a domenica 3 maggio 2026, l'attenzione si concentra su alcuni segni che mostrano particolare energia e attrattiva. La presenza di Venere in Gemelli favorisce incontri e conversazioni stimolanti, mentre l'Ariete si mostra più deciso e intraprendente. Durante questa settimana, alcuni segni si distinguono per il loro carattere seducente e la capacità di affrontare con entusiasmo le situazioni quotidiane.