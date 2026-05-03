loreto progressista ecco tutti i candidati

Teatro comunale pieno l’altra sera per la presentazione dei candidati consiglieri e della lista "Loreto progressista" a supporto della candidata a sindaco della città mariana Anna Maria Ragaini, avvocato. Sul palco con lei la carica dei 15: Matteo Araujo Ribeiro, Gaia Benedetti Perinetti Casoni, Silvia Brugiamolini, Maria Antonietta Duraccio, Angelica Lizzari, Andrea Muston, Francesco Palumbo Putignano, Marco Petta, Daniela Piangerelli, Luana Pierdominici, Antonio Pirrello, Stefano Romanò, Monica Sampaolesi, Sara Spina e Maurizio Vecchio. "Viviamo un momento di profonda incertezza. La guerra alle porte dell’Europa ci fa intravedere scenari preoccupanti e sta già incidendo sul costo della nostra vita – ha detto Ragaini -.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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