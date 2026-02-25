Loreto Progressista la candidata sindaca sarà l' avvocato Annamaria Ragaini
L'associazione culturale ha deciso di partecipare alle prossime elezioni amministrative con lo scopo di riportare temi ritenuti prioritari all'interno del dibattito e dell'azione politica LORETO – L’associazione Loreto Progressista ha deciso di partecipare alle prossime elezioni amministrative candidando a sindaco l’avvocato Annamaria Ragaini. Attualmente l’associazione è impegnata sul fronte del No al referendum sulla riforma della magistratura e «si ispira ai principi della Costituzione, primi fra tutti quelli della democrazia e dell’antifascismo, inteso non come il timore di un ritorno degli squadristi del ventennio storico, ma in senso molto più attuale. Crediamo infatti – continuano a spiegare attraverso il comunicato inviato - che sia da contrastare la logica del ‘culto del capo’, nonché qualsiasi comportamento autoritario, antidemocratico e razzista, spesso associato a forme di violenza e intolleranza verso le minoranze. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
