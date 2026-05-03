A Loreto, un gruppo di 230 giovani si è riunito per un fine settimana dedicato alla fede e alla condivisione. Durante l'evento, hanno partecipato a momenti di preghiera e incontri, con alcuni di loro che hanno utilizzato la musica come mezzo di espressione spirituale. Ai partecipanti sono stati consegnati zainetti con un messaggio scritto, che ha suscitato interesse tra i presenti.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto 230 giovani a trasformare la musica in preghiera?. Cosa nasconde il messaggio scritto sugli zainetti regalati ai ragazzi?. Chi ha guidato i momenti di confronto tra sogni e paure?. Come si porterà la sfida della santità nelle scuole e nelle famiglie?.? In Breve 30 ragazzi dell'Arcidiocesi di Fermo hanno partecipato al raduno di Loreto.. Don Paolo Vagni ha guidato i lavori di riflessione nella domenica 26 aprile.. Il Vescovo Fabio dal Cin e don Claudio Marchetti hanno presieduto la messa.. Ogni partecipante ha ricevuto uno zainetto con il messaggio non accontentatevi di meno.. Nel weekend del 25 e 26 aprile, la città di Loreto ha accolto 230 giovani delle Marche per un incontro intensivo basato sul tema dell’aspirazione alla santità in ogni contesto della vita quotidiana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Loreto, 230 giovani insieme per un weekend di fede e condivisione

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