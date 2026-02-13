Manuel Locatelli, in un'intervista a Sky Sport, ha spiegato che la Juventus spera di ottenere un risultato positivo contro l'Inter a San Siro, un stadio noto per la sua atmosfera intensa e calda. La motivazione deriva dal desiderio di conquistare punti importanti in una partita che rappresenta un banco di prova per la squadra. Locatelli ha aggiunto che la squadra si prepara con determinazione per affrontare la sfida, che si preannuncia difficile ma stimolante.

Locatelli ai microfoni di Sky Sport ha parlato alla vigilia di Inter Juve presentando la delicata sfida dei bianconeri a San Siro. Le sue dichiarazioni. Non solo in conferenza stampa, Locatelli ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport soffermandosi sulla sfida di domani fra Inter e Juve, ma non solo. PARTITA – «Speriamo di fare risultato in un grande stadio come San Siro. Siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare così. A volte ci manca cattiveria per fare gol, ma ci stiamo lavorando. Siamo un bel gruppo. Bisogna comunque stare attenti perché queste partite sono decisivi i dettagli». GOL – «Non è il mio compito principale, ma è chiaro che mi piacerebbe segnare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Locatelli a Sky alla vigilia di Inter Juve: «Speriamo di poter fare un risultato in un grande stadio come San Siro. Il nostro obiettivo deve essere uno»

Approfondimenti su inter juve

In vista della sfida tra Juventus e Benfica, Thuram ha commentato a Sky Sport la difficoltà dell'incontro, sottolineando che la qualificazione non sarà raggiunta facendo calcoli, ma concentrandosi sul presente.

Paolo Rossi dice che la Juve può fare molti più punti di quelli attuali.

Ultime notizie su inter juve

Argomenti discussi: MasterChef, tra Skill Test tristellati e un'eliminazione inaspettata. FOTO; Ecco le anticipazioni di MasterChef: stasera torna Anna Zhang e arriva Ángel León; Masterchef, le anticipazioni: Anna Zhang torna con la sua Mystery Box, l'Invention Test a sei mani e le meraviglie dello chef ?Ángel León; MasterChef, arriva una nuova sfida tra fondali marini e fornelli (stellati). Anticipazioni.

Juve, Locatelli a Sky: Siamo carichi. Obiettivo quarto posto? Inutile parlare di altro, siamo a 12 punti dall'InterInter-Juventus è una partita speciale che tutti vogliono giocare dice Manuel Locatelli, capitano della Juventus intervistato da Sky Sport alla vigilia del Derby d'Italia: San Siro è un grandissimo ... msn.com

Locatelli a Sky: Ci manca cattiveria. Contento di Spalletti, ora dobbiamo lavorare per arrivare ai nostri obiettiviIl centrocampista della Juventus Manuel Locatelli parla così a Sky Sport in vista della sfida di domani contro l'Inter: San Siro è un grandissimo stadio. Siamo sulla ... tuttojuve.com

Tegola per Spalletti a poche ore da San Siro: Thuram si ferma per una contusione e rischia di saltare l'Inter. #Thuram #Juve #Spalletti #InterJuve #juventusnews24 - facebook.com facebook

Cristian Chivu verso Inter-Juve: “Ci si lamenta degli arbitri Quando vedrò un allenatore parlare dopo aver ricevuto un episodio a favore, verrò a parlare. Sarebbe bello vedere un allenatore venire in conferenza e dire ‘ho avuto un episodio a favore, chiedo scu x.com