I Giochi Olimpici Invernali sono stati istituiti nel 1924, mentre i Giochi Paralimpici sono iniziati nel 1976. In passato, le persone con disabilità non potevano partecipare alle competizioni olimpiche e le Olimpiadi non prevedevano accessibilità per tutti. Oggi, invece, si lavora per superare le barriere e garantire la partecipazione di atleti con disabilità.

I Giochi Olimpici Invernali esistono dal 1924, quelli Paralimpici dal 1976. Un tempo le Olimpiadi non erano accessibili a tutti e le persone con disabilità erano escluse dalle competizioni ufficiali. Oggi sappiamo che lo sport non dipende dal fisico, ma dalla determinazione e dall’impegno quotidiano. Gli atleti paralimpici affrontano piste ghiacciate, condizioni difficili e pericoli reali, mostrando talento e coraggio, ma spesso ricevono meno attenzione rispetto alle Olimpiadi. Per capire meglio come vengono percepite le Paralimpiadi, abbiamo posto alcune domande a persone di diverse età: "Guardi le Paralimpiadi? Ti piacciono? Tra Olimpiadi e Paralimpiadi cosa preferisci?" Molti hanno risposto di non seguirle, probabilmente a causa dei pochi sponsor, della scarsa visibilità e della partecipazione più limitata di atleti e Paesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Oltre i riflettori, la passione che supera ogni barriera

La locandina riaffiora dopo 34 anni: “Volere volare“ sul muro del metrò. “L’amore va oltre ogni barriera”Milano, 11 dicembre 2025 – I brandelli di un vecchio cartellone pubblicitario di 34 anni fa riemergono su un tratto di parete della stazione del...

Leggi anche: Roma, torna il ProAbile Day: lo sport che abbatte ogni barriera

Caitlin Clark: The Future of Basketball Has Arrived!

Una raccolta di contenuti su Oltre i riflettori, la passione che...

Temi più discussi: Oltre i riflettori, la passione che supera ogni barriera; Malattie rare, la sfida dell’invisibilità: AIFA accende i riflettori su diagnosi e terapie innovative; Un piccolo bug, oltre 4 milioni di veicoli richiamati: il caso Ford accende i riflettori sulle auto moderne; Pubblicità: Candy a Sanremo accende i riflettori su MultiWash.

La città sotto i riflettori. Cosa vedere oltre lo sportMentre il mondo si concentra su Milano e Cortina d’Ampezzo per i Giochi Olimpici Invernali del 2026, Belluno, città elegante adagiata ai piedi delle Dolomiti, si prepara ad accogliere i visitatori con ... quotidiano.net

Malattie rare, Balsamo (Zambon): Videoserie accende riflettori su storie di vita oltre la SlaRoma, 28 gen. (Adnkronos Salute) - Il cibo rappresenta una sfida quotidiana per molte persone con la Sclerosi laterale amiotrofica (Sla). Tre pazienti su quattro convivono infatti con la disfagia, la ... notizie.tiscali.it

Rialzi oltre il 50% per il gas e gasolio ai massimi da tre anni in Europa alla riapertura dei mercati dopo l’attacco in Iran, mentre il Brent non supera 80 dollari al barile: reazioni che evidenziano le aree di maggiore vulnerabilità - facebook.com facebook

Francavilla Fontana, oltre cinque quintali di rifiuti rimossi nell’agro della Tredicina - News x.com