Nel corso di un podcast, un portiere ha commentato le critiche rivolte a un ex calciatore all’inizio della stagione. Ha affermato che qualcuno si è comportato in modo irrispettoso nei confronti dell’ex giocatore e ha riconosciuto che lo scetticismo iniziale era comprensibile, ma ha anche difeso la sua persona. Le sue dichiarazioni sono state fatte in un contesto di discussione sulle valutazioni pubbliche rivolte all’ex giocatore.

Inter News 24 Viviano, nel podcast Cose Scomode, parla così delle critiche nei confronti di Chivu all’inizio di questa stagione: le sue parole. Con lo scudetto ormai a un passo, l’Inter si gode il primato di una stagione dominata sotto la guida di Cristian Chivu. Durante l’ultimo episodio del podcast Cose Scomode, l’ex portiere Emiliano Viviano ha commentato la cavalcata trionfale dei nerazzurri, soffermandosi in particolare sulla quota punti impressionante raggiunta dalla squadra e sulla gestione mediatica che ha accompagnato l’approdo dell’ex difensore sulla panchina della prima squadra. «L’Inter ha una proiezione di più di 90 punti, farli in Serie A è complicato: forse se il Napoli non avesse avuto infortuni poteva esserci un campionato ancora aperto, ma i punti sono lì.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Viviano difende Chivu: «Qualcuno è stato irrispettoso con lui. Lo scetticismo era legittimo, ma…»

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